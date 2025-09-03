Paramount снимет фильм по мотивам игры Call of Duty

Американский транснациональный конгломерат Paramount Skydance заключил сделку с видеоигровым издательством Activision на экранизацию франшизы Call of Duty.

В рамках партнерства Paramount займется разработкой, съемками и дистрибуцией художественного фильма по вселенной популярной серии шутеров, охватывающей более 30 игр, пишет портал Variety.

«Для меня, давнего поклонника Call of Duty, это поистине мечта, ставшая реальностью. Я провел бесчисленное количество часов, играя в эту франшизу. Activision и игроки по всему миру доверили нам перенести эту невероятную вселенную на большой экран — это одновременно и честь, и ответственность, к которой мы относимся со всей серьезностью», — цитирует издание председателя совета директоров и гендиректора Paramount Skydance Дэвида Эллисона.

Стоимость сделки не разглашается. По данным источников издания, помимо производства одного блокбастера, сделка позволяет Paramount расширить вселенную Call of Duty до нескольких фильмов и сериала. Этому может способствовать и то, что многие игры серии имеют взаимосвязанные сюжетные линии и общих персонажей.

Подробностей сюжета будущего фильма пока нет, как и информации о дате релиза или актерском составе.

Серия шутеров от первого лица Call of Duty является одной из самых успешных игровых франшиз всех времен. Суммарный тираж проданных игр составил 500 миллионов копий по всему миру и принес доход в размере 30 миллиардов долларов по состоянию на 2022 год. 14 ноября 2025 года выйдет очередная часть – Call of Duty: Black Ops 7.

Paramount уже имеет опыт успешной дистрибуции фильмов по видеоиграм. В 2020 на экраны вышел «Соник в кино», породивший два сиквела и спин-оффы на стриминговых сервисах.