Крид резко ответил на нападки Мизулиной

Российский певец Егор Крид высказался по поводу поцелуя с танцовщицей во время номера и напомнил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, попросившей проверить выступления на «развратные действия», что она разрушила семью.

Крид страстно поцеловал танцовщицу в конце песни «Мало» на концерте в Лужниках 30 августа. В Сети многие написали, что это, а также «эротичный» танец девушки не соответствуют маркировке 12+. Мизулина заявила, что попросила СК и прокуратуру проверить певца «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Крид в телеграм-канале написал, что не считает красиво поставленный танцевальный номер, исполненный девушкой в шортах и топе, и поцелуй с ней развратными действиями.

«Зато, я считаю, что разрушать семью в год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей, у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — отметил он.

Певец добавил, что переделает номер, чтобы далее не давать никому возможность «докапаться».

Мизулину в Сети считают виновницей развода певца Shaman’a, который объявил о расставании с супругой в сентябре 2024 года. После этого артист и общественница публиковали интригующие совместные фото, на одном из них у Shaman’a якобы было набито имя Катя на пальцах.

К 14 февраля Shaman выпустил клип, в котором они с Мизулиной гуляют по школе и якобы целуются. Настоящий поцелуй случился у пары на концерте в марте.

