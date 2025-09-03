НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Крид резко ответил на нападки Мизулиной

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Егор Крид
Фото: © телеграм-канал Егора Крида

Российский певец Егор Крид высказался по поводу поцелуя с танцовщицей во время номера и напомнил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, попросившей проверить выступления на «развратные действия», что она разрушила семью.

Крид страстно поцеловал танцовщицу в конце песни «Мало» на концерте в Лужниках 30 августа. В Сети многие написали, что это, а также «эротичный» танец девушки не соответствуют маркировке 12+. Мизулина заявила, что попросила СК и прокуратуру проверить певца «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Крид в телеграм-канале написал, что не считает красиво поставленный танцевальный номер, исполненный девушкой в шортах и топе, и поцелуй с ней развратными действиями.

«Зато, я считаю, что разрушать семью в год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей, у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — отметил он.

Певец добавил, что переделает номер, чтобы далее не давать никому возможность «докапаться».

Мизулину в Сети считают виновницей развода певца Shaman’a, который объявил о расставании с супругой в сентябре 2024 года. После этого артист и общественница публиковали интригующие совместные фото, на одном из них у Shaman’a якобы было набито имя Катя на пальцах.

К 14 февраля Shaman выпустил клип, в котором они с Мизулиной гуляют по школе и якобы целуются. Настоящий поцелуй случился у пары на концерте в марте.

Мизулина обвинила Бузову в разврате детей

Еще по теме
Валерия Меладзе могут признать иноагентом и запретить въезд в Россию
Мизулина пожаловалась на «развратный» концерт Егора Крида
Shaman подарил Мизулиной на день рождения партию
Крид страстно поцеловал танцовщицу на шоу 12+. ВИДЕО
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия стала лидером Европы по производству шоколада
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Топ комментариев

Kukuh88

Первого попавшего в руки тцк курьера замели?

volodey19760802

Так сказать, добровольно-принудительно...

WIDESCREEN

То что скажут что это "рука кремля" можно даже и не сомневаться

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта