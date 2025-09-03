Китай впервые показал способную поразить любую точку Земли ракету

Китай на военном параде в Пекине впервые представил межконтинентальную ядерную ракету DF-5C на жидком топливе, радиус поражения которой охватывает всю планету.

Это важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности и мира на планете, сказал комментатор парада в видео, опубликованном РИА Новости.

По площади Тяньаньмэнь проехали 12 ракетовозов с жидкотопливными ядерными ракетами «Дунфэн-5C» (DF-5C).

Предполагаемая дальность полета DF-5C составляет более 20 тысяч километров (длина экватора 40 тысяч километров), сообщил эксперт по ракетным технологиям и ядерному разоружению профессор Ян Чэнцзюнь Global Times. Таким образом ракета может поражать цели в любой точке земного шара.

Среди особенностей ракеты Ян назвал высокую скорость полета (десятки чисел Маха), высокую точность наведения, возможность нести как обычные, так и ядерные заряды.

«Дунфэн» («Восточный ветер») — серия китайских баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности. С созданием первых Китаю помогал СССР.