Фильм «Долгая прогулка» по роману Кинга получил высокие оценки

Экранизация романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», стартующая в мировом прокате 12 сентября, получила высокие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes картина получила 94% свежести на основе 32 рецензий, на агрегаторе Metacritic фильм удостоен 81 балла из 100 возможных.

Лента повествует о группе подростков, которые добровольно приняли участие в соревновании на выживание. Сто человек должны пешком пересечь США, не снижая скорость ниже трех миль в час. Нарушители получают три предупреждения, после чего следует выстрел в голову. Победителю обещан крупный денежный приз и исполнение одного желания.

Автор оригинальной романа — король ужасов Стивен Кинг, прежде чем дать согласие на экранизацию, поставил создателям фильма условие — сохранить на экране сцены убийств участников «прогулки» без лишней цензуры, и, судя по трейлеру, это требование было выполнено. В результате фильм получил рейтинг R и возрастной ценз 17+ в мире и 18+ в России.


Режиссером фильма выступил Френсис Лоуренс, известный по франшизе «Голодные игры», а образ жестокого майора, озвучившего правила «прогулки» и строго следящего за их выполнением, воплотил Марк Хэмилл. Посмотревшие картину критики отмечают игру главных актеров (Дэвид Джонссон и Купер Хоффман), а также общее качество экранизации, сравнивая ее с «Зеленой милей».

«Как и многие произведения, вдохновленные Кингом, "Долгая прогулка" предлагает захватывающую завязку [...] и повествование, которое, возможно, немного теряет темп ближе к концу, но от которого практически невозможно оторваться. Ведь как только начинается прогулка, желание узнать, чем же она закончится, становится неизбежным», — пишет критик портала Consequence Лиз Шэннон Миллер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ледниковый период 6» получил дату релиза

Картина выходит в мировой прокат 12 сентября. В российских кинотеатрах «Долгая прогулка» выйдет 18 числа. Дистрибьютором стала кинопрокатная компания «Вольга».


