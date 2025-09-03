Мизулина пожаловалась на «развратный» концерт Егора Крида

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в СК и прокуратуру с просьбой проверить «развратный» концерт Егора Крида, на котором он страстно поцеловался с танцовщицей.

Мизулина в телеграм-канале написала, что ей приходят тысячи писем от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и «увидели на сцене развратные действия».

«Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?» — возмутилась глава ЛБИ.

Она добавила, что отправит обращение в СК и прокуратуру, чтобы те проверили певца «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

С аналогичной просьбой выступили движение «Сорок сороков» и депутат Госдумы Виталий Милонов. Последний в беседе с изданием «Абзац» он назвал действия Крида «хамской выходкой» и предложил дать ему «пару лет подумать над своим поведением».

На концерте в Лужниках Крид поцеловал танцовщицу Валерию Лежневу. При продаже билетов маркировка мероприятия была 12+. Певец после появившихся публичных жалоб опубликовал короткую реакцию. «Ахаххаха. Как же они все завидуют», — написал он.