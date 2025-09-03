НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мизулина пожаловалась на «развратный» концерт Егора Крида

Источник:
Sibnet.ru
397 0
Танцовщица Валерия Лежнева и певец Егор Крид на концерте в Лужниках
Фото: © кадр из видео

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в СК и прокуратуру с просьбой проверить «развратный» концерт Егора Крида, на котором он страстно поцеловался с танцовщицей.

Мизулина в телеграм-канале написала, что ей приходят тысячи писем от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и «увидели на сцене развратные действия».

«Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?» — возмутилась глава ЛБИ.

Она добавила, что отправит обращение в СК и прокуратуру, чтобы те проверили певца «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

С аналогичной просьбой выступили движение «Сорок сороков» и депутат Госдумы Виталий Милонов. Последний в беседе с изданием «Абзац» он назвал действия Крида «хамской выходкой» и предложил дать ему «пару лет подумать над своим поведением».

На концерте в Лужниках Крид поцеловал танцовщицу Валерию Лежневу. При продаже билетов маркировка мероприятия была 12+. Певец после появившихся публичных жалоб опубликовал короткую реакцию. «Ахаххаха. Как же они все завидуют», — написал он.

Еще по теме
Валерия Меладзе могут признать иноагентом и запретить въезд в Россию
Shaman подарил Мизулиной на день рождения партию
Крид страстно поцеловал танцовщицу на шоу 12+. ВИДЕО
Участие Элджея в Traktor Fest в Челябинске оказалось под вопросом
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия стала лидером Европы по производству шоколада
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Обсуждение (0)
Картина дня
Китай впервые показал способную поразить любую точку Земли ракету
Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Рады признал вину
Россия развернет стратосферные платформы связи
Мизулина пожаловалась на «развратный» концерт Егора Крида
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Топ комментариев

Kukuh88

Первого попавшего в руки тцк курьера замели?

WIDESCREEN

То что скажут что это "рука кремля" можно даже и не сомневаться

volodey19760802

Так сказать, добровольно-принудительно...

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта