Оператор мобильной связи оштрафован за звонок омичу от мошенников

Прокуратура в Омской области добилась наказания для оператора мобильной связи за допуск в сеть подменного номера, что привело к хищению денег у местного жителя, сообщило ведомство.

В июне 2024 года оператор мобильной связи пустил в свою сеть соединения вызов из иностранного государства с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе.

В результате мошенничества у местного жителя похитили около 150 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Прокурорская проверка показала, что мобильный оператор имел техническую возможность предотвратить совершение преступления, считает прокуратура.

В отношении оператора мобильной связи завели административное производство, по решению мирового судьи компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей.

