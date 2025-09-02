Создана стиральная машина для космоса

Китайские ученые разработали компактную стиральную машину для работы на космических станциях.

Устройство весит всего 12 килограммов и вместо стирального порошка использует озон. Для стирки 800 граммов одежды требуется загрузка 400 миллилитров воды, которая подается в виде ультратонкого тумана с помощью ультразвукового распыления.

Процесс стирки в герметичной камере занимает 30 минут, говорится в статье исследователей, опубликованной изданием SCMP. Таким образом, космонавты смогут использовать комплекты одежды многократно.

По оценке разработчиков, использование стиральной машины позволит космонавтам брать на орбиту на 60% меньше одежды. Сейчас использованная одежда упаковывается в грузовые капсулы и сгорает в атмосфере Земли вместе с другим орбитальным мусором.