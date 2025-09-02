НАВЕРХ
Россия развернет стратосферные платформы связи

Россия в 2027 году начнет развертывание стратосферных платформ связи 5G, которые смогут стать альтернативой космическим системам типа Starlink, сообщил руководитель Центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

«Мы планируем в следующем году на уже созданной платформе испытать аппаратуру 5G. Пока это единичный экземпляр, но даже один стратостат с комплектом оборудования может обеспечивать связь», — сказал чиновник в интервью ТАСС.

По словам Чибисова, его фонд работает с одним из ведущих операторов мобильной связи, который заинтересован в создании таких локальных зон обслуживания, в основном в малонаселенных районах.

«Мы решаем сразу две задачи — с одной стороны, испытание космической аппаратуры 5G, поскольку в стратосфере условия мало чем отличаются от космических. С другой стороны, платформа с такой аппаратурой сразу будет являться полезным объектом», — уточнил он.

Стратосфера — слой атмосферы Земли, который начинается примерно в 15 километрах над поверхностью Земли и продолжается до высоты около 50 километров.

