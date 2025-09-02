Суд в Непале разрешил мужчинам выполнять трюки пенисом

Верховный суд в Непале постановил, что религиозная нагота не является непристойностью и разрешил мужчинам ходить обнаженными и выполнять трюки пенисом.

Монахи-аскеты (нага-садху) посещают храм Пашупатинатх и другие храмы Шивы обнаженными. Они мажут людей пеплом с лингамов (пенисов), ими же поднимают тяжести и показывают другие фокусы, что оскорбляет верующих, приводит Kathmandu Post иск адвоката Ягьяи Мани Ньюпейна.

«Приглашение садху из Индии исключительно для того, чтобы они устраивали непристойные представления во время религиозных праздников приводит к ненужным расходам. Выдача им 3,5 тысячи рупий и обеспечение одеждой, едой и жильем никак не пошли на пользу стране», — говорится в исковом заявлении.

Верховный суд пришел к выводу, что в контексте религиозной традиции нагота аскетов не может считаться непристойностью.

«Нагота — это лишь физическое состояние, обычно означающее обнажение половых органов или частей тела. Непристойность же — это то, что возбуждает сексуальное желание или считается постыдным и оскорбительным с точки зрения общества и культуры. Поэтому не всякая нагота непристойна», — говорится в постановлении Верховного суда Непала.