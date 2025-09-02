НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Суд в Непале разрешил мужчинам выполнять трюки пенисом

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Двое садху около храма Пашупатинатха в Катманду, Непал
Фото: Luca Galuzzi (Lucag) / CC BY-SA 2.5

Верховный суд в Непале постановил, что религиозная нагота не является непристойностью и разрешил мужчинам ходить обнаженными и выполнять трюки пенисом.

Монахи-аскеты (нага-садху) посещают храм Пашупатинатх и другие храмы Шивы обнаженными. Они мажут людей пеплом с лингамов (пенисов), ими же поднимают тяжести и показывают другие фокусы, что оскорбляет верующих, приводит Kathmandu Post иск адвоката Ягьяи Мани Ньюпейна.

«Приглашение садху из Индии исключительно для того, чтобы они устраивали непристойные представления во время религиозных праздников приводит к ненужным расходам. Выдача им 3,5 тысячи рупий и обеспечение одеждой, едой и жильем никак не пошли на пользу стране», — говорится в исковом заявлении.

Верховный суд пришел к выводу, что в контексте религиозной традиции нагота аскетов не может считаться непристойностью.

«Нагота — это лишь физическое состояние, обычно означающее обнажение половых органов или частей тела. Непристойность же — это то, что возбуждает сексуальное желание или считается постыдным и оскорбительным с точки зрения общества и культуры. Поэтому не всякая нагота непристойна», — говорится в постановлении Верховного суда Непала.

Еще по теме
Депутата Госдумы Гурулева обыскали в Шереметьево как бойца СВО
Китай введет безвизовый режим для россиян
Shaman подарил Мизулиной на день рождения партию
Больше стали гордиться Россией 61% жителей, половина не знает почему
смотреть все
Жизнь #Общество #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине
Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Рады признал вину
Кадыров представил Трампа чеченцем. ВИДЕО
Китай введет безвизовый режим для россиян
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
24
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
13
Шойгу предложил талибам помощь России