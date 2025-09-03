Когда начнется осенний призыв, сколько продлится, какой возраст подпадает, кого освободят от службы, как придет повестка и какие еще изменения произошли в этом году. Разбираемся в особенностях осенней призывной кампании 2025 года.

Призывная кампания осенью 2025 года традиционно начинается 1 октября, срок осеннего призыва — до 31 декабря. Бумажные и цифровые повестки получат более 100 тысяч россиян. Срок службы в армии составит один год — независимо от рода войск.

Для некоторых категорий есть особенности, когда начнется осенний призыв. Так, для призывников из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей осенний призыв продлится с 1 ноября по 31 декабря, а для проживающих в сельской местности — с 15 октября по 31 декабря.

Кого призовут

Согласно закону, вступившему в силу 1 января 2024 года, призыву на военную службу осенью 2025 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее верхний возрастной предел составлял 27 лет. Молодые люди, которым 27 и более лет исполнилось в 2023 году, призыву не подлежат.

Перед началом службы призывники проходят медицинскую комиссию и получают категорию годности — «А», «Б», «В», «Г» и «Д». В зависимости от категории призывников распределяют по войскам или отправляют домой, если здоровье не позволяет служить в армии.

Под призыв попадают мужчины с категориями здоровья «А» и «Б». Категория «В» освобождается от призыва в мирное время, категория «Г» дает отсрочку от службы на срок от шести до 12 месяцев, обладатели категории «Д» не призываются в армию даже в военное время.

Кто еще освобождается от призыва

Некоторые категории россиян имеют право на безусловное освобождение от призыва. Это значит, что они самостоятельно решают, идти ли на срочную службу. В этом списке сыновья и родные братья погибших при исполнении призывников, а также обладатели ученой степени.

Также есть право на отсрочку — воспользоваться им могут школьники, студенты очной формы обучения и аспиранты, опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, отцы-одиночки и отцы, воспитывающие двух и более детей.

Отсрочка от призыва полагается мужчинам, у которых жена ждет второго ребенка (если срок беременности составляет более 26 недель), сотрудникам IT-компаний, сотрудникам противопожарных служб, таможни, прокуратуры, Росгвардии, МВД и ФСИН.

Как придет повестка

Раньше призывникам вручали бумажные повестки — под подпись по месту жительства, учебы или работы. Сейчас ведется переход к цифровой модели — гражданам стали рассылать электронные повестки, при этом бумажные пока не отменены. Оба вида документа имеют одинаковую силу.

Повестка содержит ФИО призывника, место его проживания, время прибытия в военкомат, цель вызова, воинское звание, фамилию и подпись сотрудника комиссариата.

Электронную повестку могут направить через портал «Госуслуги» или специализированный ресурс «реестрповесток.рф». Цифровая повестка считается врученной по прошествии семи дней с момента размещения в Едином реестре воинского учета.

Чем грозит игнорирование повестки

Со дня вручения повестки призывник не сможет уехать из России. Если гражданин не пришел в военкомат в течение 20 дней после вручения повестки, он автоматически становится уклонистом, в этом случае заработают новые ограничения.

В частности, уклонист не сможет управлять транспортным средством и получить права, лишается права проводить сделки с собственностью через Росреестр, не сможет взять кредит в банке. Также у него не получится зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

За неоднократную неявку в военкомат гражданину по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» грозит наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.