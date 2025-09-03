НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Осенний призыв 2025 года: сроки и особенности

Когда начнется осенний призыв, сколько продлится, какой возраст подпадает, кого освободят от службы, как придет повестка и какие еще изменения произошли в этом году. Разбираемся в особенностях осенней призывной кампании 2025 года.

Призывная кампания осенью 2025 года традиционно начинается 1 октября, срок осеннего призыва — до 31 декабря. Бумажные и цифровые повестки получат более 100 тысяч россиян. Срок службы в армии составит один год — независимо от рода войск.

Для некоторых категорий есть особенности, когда начнется осенний призыв. Так, для призывников из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей осенний призыв продлится с 1 ноября по 31 декабря, а для проживающих в сельской местности — с 15 октября по 31 декабря.

Кого призовут

Согласно закону, вступившему в силу 1 января 2024 года, призыву на военную службу осенью 2025 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее верхний возрастной предел составлял 27 лет. Молодые люди, которым 27 и более лет исполнилось в 2023 году, призыву не подлежат.

Перед началом службы призывники проходят медицинскую комиссию и получают категорию годности — «А», «Б», «В», «Г» и «Д». В зависимости от категории призывников распределяют по войскам или отправляют домой, если здоровье не позволяет служить в армии.

Под призыв попадают мужчины с категориями здоровья «А» и «Б». Категория «В» освобождается от призыва в мирное время, категория «Г» дает отсрочку от службы на срок от шести до 12 месяцев, обладатели категории «Д» не призываются в армию даже в военное время.

Как получить отсрочку по здоровью

Кто еще освобождается от призыва

Некоторые категории россиян имеют право на безусловное освобождение от призыва. Это значит, что они самостоятельно решают, идти ли на срочную службу. В этом списке сыновья и родные братья погибших при исполнении призывников, а также обладатели ученой степени.

Также есть право на отсрочку — воспользоваться им могут школьники, студенты очной формы обучения и аспиранты, опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, отцы-одиночки и отцы, воспитывающие двух и более детей.

Отсрочка от призыва полагается мужчинам, у которых жена ждет второго ребенка (если срок беременности составляет более 26 недель), сотрудникам IT-компаний, сотрудникам противопожарных служб, таможни, прокуратуры, Росгвардии, МВД и ФСИН.

Как придет повестка

Раньше призывникам вручали бумажные повестки — под подпись по месту жительства, учебы или работы. Сейчас ведется переход к цифровой модели — гражданам стали рассылать электронные повестки, при этом бумажные пока не отменены. Оба вида документа имеют одинаковую силу.

Повестка содержит ФИО призывника, место его проживания, время прибытия в военкомат, цель вызова, воинское звание, фамилию и подпись сотрудника комиссариата.

Электронную повестку могут направить через портал «Госуслуги» или специализированный ресурс «реестрповесток.рф». Цифровая повестка считается врученной по прошествии семи дней с момента размещения в Едином реестре воинского учета.

Чем грозит игнорирование повестки

Со дня вручения повестки призывник не сможет уехать из России. Если гражданин не пришел в военкомат в течение 20 дней после вручения повестки, он автоматически становится уклонистом, в этом случае заработают новые ограничения.

В частности, уклонист не сможет управлять транспортным средством и получить права, лишается права проводить сделки с собственностью через Росреестр, не сможет взять кредит в банке. Также у него не получится зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

За неоднократную неявку в военкомат гражданину по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» грозит наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.

Оборона #Армия
