Масштабный военный парад состоится в Пекине 3 сентября. Китай продемонстрирует технику собственного производства, которая находится на вооружении.

«На площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится торжественное собрание, посвященное 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и 80-летию победы в Мировой антифашистской войне, включая смотр войск», — анонсировал парад заглавы Отдела пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Ху Хэпин.

Военный парад в Китае посетят более 20 иностранных лидеров, в их числе — президент России Владимир Путин. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин станет «главным гостем» на параде на площади Тяньаньмэнь.

Продемонстрируют бронетехнику, системы противовоздушной обороны, артиллерийские орудия, включая ракетные установки, а также крылатые ракеты. Как сообщил в разговоре с Bloomberg аналитик Таньань Сюй, новое вооружение китайской армии создано на основе передовых технологий.

Это в том числе гиперзвуковые системы, повышающие «шансы на поражение корабельных систем ПВО и разработанные с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана».

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует изменить взгляды стран мира на роль Китая во Второй мировой войне, а также продвинуть свои амбиции по созданию многополярного мира, считают опрошенные Financial Times аналитики.