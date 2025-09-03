НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай покажет военную мощь Путину и всему миру

Источник:
Sibnet.ru
310 0
Военный парад в честь 70-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Масштабный военный парад состоится в Пекине 3 сентября. Китай продемонстрирует технику собственного производства, которая находится на вооружении.

«На площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится торжественное собрание, посвященное 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и 80-летию победы в Мировой антифашистской войне, включая смотр войск», — анонсировал парад заглавы Отдела пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Ху Хэпин.

Военный парад в Китае посетят более 20 иностранных лидеров, в их числе — президент России Владимир Путин. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин станет «главным гостем» на параде на площади Тяньаньмэнь.

#Оружие
Как беспилотники изменили правила войны

Продемонстрируют бронетехнику, системы противовоздушной обороны, артиллерийские орудия, включая ракетные установки, а также крылатые ракеты. Как сообщил в разговоре с Bloomberg аналитик Таньань Сюй, новое вооружение китайской армии создано на основе передовых технологий. 

Это в том числе гиперзвуковые системы, повышающие «шансы на поражение корабельных систем ПВО и разработанные с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана».

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует изменить взгляды стран мира на роль Китая во Второй мировой войне, а также продвинуть свои амбиции по созданию многополярного мира, считают опрошенные Financial Times аналитики.

Еще по теме
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине
Кадыров опубликовал видео с Трампом в костюме чеченца
Глава СВР уравнял борьбу во Второй мировой войне СССР и Китая
смотреть все
Политика #Мир #Армия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине
Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Рады признал вину
Россия развернет стратосферные платформы связи
Кадыров представил Трампа чеченцем. ВИДЕО
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
24
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
13
Шойгу предложил талибам помощь России