Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Рады признал вину

Sibnet.ru
Подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия доставили в суд, где ему изберут меру пресечения. Мужчина признал вину.

Украинские СМИ назвали имя подозреваемого — Михаил Синельников, 1973 года рождения. На суде он заявил, что убийство бывшего спикера Верховной Рады было «местью украинским властям», пишет «РБК-Украина».

Мужчина также попросил включить его в список на обмен: он хочет уехать в Россию, чтобы найти тело своего сына, который погиб в ходе российско-украинского военного конфликта.

Парубия убили 30 августа во Львове. Его застрелил человек в форме курьера, который скрылся с места преступления на электровелосипеде. Подозреваемого задержали на следующий день.

