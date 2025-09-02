Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине

Президент Владимир Путин предложил ограничить Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы, чтобы Киев перестал наносить удары по ведущей на Запад энергетической инфраструктуре.

Перекрытие поставок Украине может помочь ей осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы, подчеркнул Путин во время переговоров со словацким лидером Робертом Фицо, передает РИА Новости.

«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения», — сказал Путин.

Премьер Словакии ранее заявил, что его страна обладает «моральным правом» остановить поставки газа Украине. Он напомнил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны на востоке республики.