НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине

Источник:
Sibnet.ru
300 0

Президент Владимир Путин предложил ограничить Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы, чтобы Киев перестал наносить удары по ведущей на Запад энергетической инфраструктуре.

Перекрытие поставок Украине может помочь ей осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы, подчеркнул Путин во время переговоров со словацким лидером Робертом Фицо, передает РИА Новости.

«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения», — сказал Путин.

Премьер Словакии ранее заявил, что его страна обладает «моральным правом» остановить поставки газа Украине. Он напомнил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны на востоке республики.

Еще по теме
Почти треть компаний в России стали убыточными
Госдума начала осеннюю сессию
Путин проведет двухсторонние переговоры с лидером КНР
Shaman и Газманов вошли в список патриотических песен для школьников
смотреть все
Политика #Россия #Мир #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине
Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Рады признал вину
Кадыров представил Трампа чеченцем. ВИДЕО
Китай введет безвизовый режим для россиян
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
24
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
13
Шойгу предложил талибам помощь России