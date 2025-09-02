НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров опубликовал видео с Трампом в костюме чеченца

Источник:
Sibnet.ru
113 0

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп предстал в чеченском национальном костюме и говорит, что он чеченец.

«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», — подписал Кадыров сгенерированное ИИ видео в телеграм-канале.

«Я чеченец… Мое имя Доналд Тромпаев. Моя мать была с Рошни-Чу, отец с Мартана (чеченские села)», — перевело слова «Трампа» РИА Новости.

Персонаж на видео утверждает, что его отец был вынужден покинуть республику в ходе сталинской депортации, но он никогда не забывал свои корни. Он также обещает скоро «приехать домой» и «посадить» чеченцев на пенсию с 16-ти лет.

Кадыров показал Путина на троне
Еще по теме
Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине
Глава СВР уравнял борьбу во Второй мировой войне СССР и Китая
Китай введет безвизовый режим для россиян
КНДР создала мощный двигатель для межконтинентальных ракет
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине
Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Рады признал вину
Кадыров представил Трампа чеченцем. ВИДЕО
Китай введет безвизовый режим для россиян
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
24
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
13
Шойгу предложил талибам помощь России