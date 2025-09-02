Кадыров опубликовал видео с Трампом в костюме чеченца

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп предстал в чеченском национальном костюме и говорит, что он чеченец.

«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», — подписал Кадыров сгенерированное ИИ видео в телеграм-канале.

«Я чеченец… Мое имя Доналд Тромпаев. Моя мать была с Рошни-Чу, отец с Мартана (чеченские села)», — перевело слова «Трампа» РИА Новости.

Персонаж на видео утверждает, что его отец был вынужден покинуть республику в ходе сталинской депортации, но он никогда не забывал свои корни. Он также обещает скоро «приехать домой» и «посадить» чеченцев на пенсию с 16-ти лет.