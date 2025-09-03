НАВЕРХ
Источник:
Sibnet.ru
Штрафы до 2 миллионов рублей грозят торговцам, продающим зажигалки несовершеннолетним. Новая норма заработала с 1 сентября. 

Действие статьи 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями..., а также потенциально опасными газосодержащими товарами бытового назначения», распространилось на зажигалки, аэрозоли и баллончики со сжиженным газом.

Новое ограничение введено для профилактики токсикомании и несчастных случаев среди несовершеннолетних. За нарушение запрета продавцам грозят штрафы: от 200 до 300 тысяч рублей — для граждан, от 500 до 700 тысяч — для должностных лиц, и от 1,5 до 2 миллионов рублей — для юридических лиц.

В случае сомнений продавец должен попросить документ, подтверждающий возраст, по аналогии с продажей табачной и алкогольной продукции.

Жизнь #Законы
