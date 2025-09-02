НАВЕРХ
Британский океанограф раскрыл тайну Бермудского треугольника

Daily Mail.
Исчезновение кораблей в Бермудском треугольнике связано с особыми волнами-убийцами, рассказал океанограф Университета Саутгемптона Саймон Боксалл».

«На юге и севере Бермудского треугольника бывают штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц», — сказал ученый в эфире телеканала Channel 5.

Высота этих волн может в два раза превышать высоту окружающих волн и подниматься в воздух до 30 метров. Волны-убийцы необычайно крутые и могут неожиданно обрушиться с направления, отличного от направления преобладающего ветра.

Даже крупное судно, попавшее в такую разрушительную волну, может «затонуть за две-три минуты», пишет Daily Mail со слов Бокселла.

Бермудским треугольником называется район на западе Атлантического океана между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Здесь чаще, чем в других районах, пропадают воздушные и морские суда. Считается, что это связано с какими-то аномалиями, но убедительного объяснения пока нет.

