России, Китай и Монголия построят газопровод «Сила Сибири 2»

Лидеры России, Китая и Монголии подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири 2», заявил председатель правленая «Газпрома» Алексей Миллер.

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз — Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год», — цитирует Миллера агентство «Интерфакс».

Поставки российского газа по новой договоренности, как ожидается, будут осуществляться в течение 30 лет.

Миллер добавил, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация также подписали соглашение об увеличении поставок газа Китаю по действующему газопроводу «Сила Сибири» с 38 миллиардов кубометров в год до 44 миллиардов.

«Сила Сибири 2» — магистральный трубопровод, который свяжет газовые месторождения Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Его общая протяженность составит около 6,7 тысяч километров, из которых 2,7 тысячи будут проходить по территории России.