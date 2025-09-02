НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

России, Китай и Монголия построят газопровод «Сила Сибири 2»

Источник:
«Интерфакс»
335 2

Лидеры России, Китая и Монголии подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири 2», заявил председатель правленая «Газпрома» Алексей Миллер.

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз — Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год», — цитирует Миллера агентство «Интерфакс».

Поставки российского газа по новой договоренности, как ожидается, будут осуществляться в течение 30 лет.

Миллер добавил, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация также подписали соглашение об увеличении поставок газа Китаю по действующему газопроводу «Сила Сибири» с 38 миллиардов кубометров в год до 44 миллиардов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия и Китай создадут свою платежную систему

«Сила Сибири 2» — магистральный трубопровод, который свяжет газовые месторождения Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Его общая протяженность составит около 6,7 тысяч километров, из которых 2,7 тысячи будут проходить по территории России.

Еще по теме
Убыток российских угольных компаний за полгода вырос в 26 раз
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
Отправка угля из Кузбасса в Индию оказалась невыгодной
Минэнерго проверит рост цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (2)
Картина дня
Китай введет безвизовый режим для россиян
России, Китай и Монголия построят газопровод «Сила Сибири 2»
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
Заработало изъятие бесхозных дачных участков
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
24
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
13
Шойгу предложил талибам помощь России