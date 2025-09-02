НАВЕРХ
Врача в Омске обвинили в помощи «уклонистам» путем членовредительства

Sibnet.ru
Врач-эндоскопист предстанет перед судом в Омске, его обвинили в том, что он помог шести жителям уклоняться от воинской службы в период мобилизации с помощью членовредительства.

По версии следствия, 58-летний врач вместе с сообщниками за деньги умышленно наносил внутренние повреждения. Обвиняемый вводил эндоскоп через рот пациентов и вызывал повреждение стенок желудка методом электрокоагуляции. 

Это приводило к образованию искусственных язв, на основании которых позже выставлялись диагнозы и выдавались медицинские заключения, освобождавшие от призыва, сообщила пресс-служба судов Омской области.
Врач также давал советовал клиентам что делать дальше для официального подтверждения диагноза и последующего освобождения от воинской службы.


