Половина детей мигрантов провалила тесты по языку в Новосибирске

Половина детей мигрантов, сдававших в Новосибирской области вступительные школьные тесты по русскому языку, не справились с заданием, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.



«В регионе для прохождения тестирования были допущены 106 детей, из них успешно прошли тестирование 56 детей (52%)», — цитирует сообщение «Сибирский экспресс».

С 1 апреля 2025 года прибывшие на территорию России иностранцы и лица без гражданства при поступлении в школу должны пройти тестирование на знание русского языка. Пересдать тест можно не раньше, чем через три месяца, которые отводятся на дополнительное обучение русскому языку.



