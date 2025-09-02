Убивший бывшую жену участник СВО получил 15 лет колонии

Суд в Забайкалье приговорил к 15 годам колонии строгого режима Санана Гусейнова за убийство бывшей жены и незаконное приобретение оружия. Также его будут судить за дезертирство.

По данным суда, Гусейнов в 2024 году купил травматический пистолет, переделал его в боевой и расстрелял бывшую жену, которая ушла от него из-за измен. Женщина жаловалась на его угрозы, но полиция мер не приняла. После убийства Гусейнов заключил контракт с Минобороны.

Несмотря на то, что более 8 тысяч жителей Могочи подписали петицию с просьбой не отпускать его на СВО, Гусейнов отправился в зону боевых действий в феврале 2025 года. В апреле он сбежал из воинской части, но его поймали, пишут «Люди Байкала».

После того, как Гусейнов покинул часть, уголовное дело было возобновлено. Вину бывший военный не признал и отказался выступать с последним словом. Прокурор требовал для него 19 лет колонии, а адвокат просил оправдать.