ПК со старыми видеокартами Nvidia перестанут запускаться

Источник:
Sibnet.ru
371 0

Старые видеокарты Nvidia GeForce с поддержкой UEFI с июня 2026 года перестанут корректно работать в компьютерах с Windows, где активирована опция Secure Boot.

Это связано с истечением срока действия сертификата безопасности для UEFI Graphics Output Protocol, который используется для отображения картинки на экране в процессе начальной загрузки ПК, пишет издание TechPowerUp.

При активированной функции Secure Boot осуществляется загрузка только двоичных файлов, привязанных к действующим сертификатам, срок действия которых зависит от времени в базе данных UEFI.

После истечения срока действия сертификата UEFI Graphics Output Protocol может возникнуть проблема с запуском устройства еще до появления интерфейса BIOS, отмечают эксперты. Решить ее можно будет только отключением опции Secure Boot.

Для подписи прошивки модуля Graphics Output Protocol у значительного количества видеокарт Nvidia используется сертификат безопасности Microsoft Corporation UEFI CA 2011, тогда как актуальная версия сертификата была выпущена в 2023 году.

