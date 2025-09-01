НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки ввели новые ограничения на выдачу наличных

Источник:
Sibnet.ru
255 0

Банки в России с 1 сентября 2025 года начали проводить проверки перед выдачей наличных гражданину. Теперь кредитная организация должна убедиться, что человек снимает деньги добровольно, а не под влиянием злоумышленников.

В силу вступил закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, согласно которому банки смогут устанавливать лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более 50 тысяч в сутки, если операция покажется им подозрительной.

Для проверки банки будут использовать перечень признаков подозрительных трансакций, опубликованный на сайте Банка России. Производить проверку должен банк, который выпустил карту, отмечается в документе.

При выявлении признаков подозрительной операции банк обязан на двое суток ограничить снятие наличных, но не более чем на 50 тысяч рублей в день. Клиента обязаны проинформировать о причинах.

Получив блокировку на снятие наличных, люди вынуждены идти в офисы кредитных учреждений, где менеджеры выдают им анкеты, соответствующую картину 1 сентября наблюдал корреспондент Sibnet.ru. Только после их заполнения и проверки они получают возможность получить деньги в кассе.

Еще по теме
Золото рекордно подорожало второй раз за месяц
МФЦ стали предоставлять услугу самозапрета на кредиты
Мантуров спрогнозировал восстановление авторынка при одном условии
ЦБ удвоит ставку ОСАГО для Новосибирской области из-за мошенничеств
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

klinok74

"революция" пожирает своих детей . Или всё-таки награда нашла своего хероя

physx

Еще один майданутый коньки отбросил

volodey19760802

Так сказать, добровольно-принудительно...

Shader23

Тарасики против))) вон как минусуют дружно))