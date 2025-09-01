Банки ввели новые ограничения на выдачу наличных

Банки в России с 1 сентября 2025 года начали проводить проверки перед выдачей наличных гражданину. Теперь кредитная организация должна убедиться, что человек снимает деньги добровольно, а не под влиянием злоумышленников.

В силу вступил закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, согласно которому банки смогут устанавливать лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более 50 тысяч в сутки, если операция покажется им подозрительной.

Для проверки банки будут использовать перечень признаков подозрительных трансакций, опубликованный на сайте Банка России. Производить проверку должен банк, который выпустил карту, отмечается в документе.

При выявлении признаков подозрительной операции банк обязан на двое суток ограничить снятие наличных, но не более чем на 50 тысяч рублей в день. Клиента обязаны проинформировать о причинах.

Получив блокировку на снятие наличных, люди вынуждены идти в офисы кредитных учреждений, где менеджеры выдают им анкеты, соответствующую картину 1 сентября наблюдал корреспондент Sibnet.ru. Только после их заполнения и проверки они получают возможность получить деньги в кассе.