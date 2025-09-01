Зафиксирована аномальная активность НЛО над военными базами США

Жители США с декабря 2022 года по июнь 2025 года зафиксировали более 8 тысяч появлений НЛО, свидетельствует отчет платформы Enigma, на которой пользователи делятся наблюдениями неопознанных летающих объектов.

При этом значительная часть наблюдений были сделаны рядом с военными объектами в Нью-Йорке, Калифорнии и Аризоне, отмечается в отчете специалистов. Среди очевидцев были не только граждане, но и военнослужащие, а также пилоты самолетов.

Согласно свидетельствам, НЛО зависали в воздухе, а затем резко исчезали, набирая невероятную скорость и совершая невозможные с точки зрения физики пируэты. Движения некоторых фиксировались радарами или видеосъемкой.

Эксперты подчеркивают, что большинство таких свидетельств получают объяснения — в частности, люди наблюдают метеозонды, военные летательные аппараты или дроны. Однако часть инцидентов объяснить не удается.

Так, в ежегодном отчете подразделения AARO (управление по расследованию аномальных явлений) зафиксировано 757 наблюдений НЛО за год, из которых 21 классифицировано как «нераскрытые».