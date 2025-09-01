Регулярные поцелуи снизили риск появления кариеса

Поцелуй может способствовать восстановлению кислотно-щелочного баланса слюны и снижать риск кариеса, выяснили стоматологи из Университета Сантьяго в Эквадоре

С точки зрения здоровья полости рта оптимальная продолжительность поцелуя составляет около 40 секунд, отмечается в исследовании, результате которого опубликовал Journal of Medical Research.

В этот период происходит передача буферных агентов и бактерий между партнерами в рамках обмена слюной, что ускоряет нормализацию кислотного уровня, особенно после воздействия сладких напитков.

После употребления колы, фруктовых соков или безалкогольного пива уровень кислотности может повышаться до 25%, а естественное восстановление слюны занимает около 40 минут, отметили стоматологи.