НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Регулярные поцелуи снизили риск появления кариеса

Источник:
Sibnet.ru
140 0

Поцелуй может способствовать восстановлению кислотно-щелочного баланса слюны и снижать риск кариеса, выяснили стоматологи из Университета Сантьяго в Эквадоре

С точки зрения здоровья полости рта оптимальная продолжительность поцелуя составляет около 40 секунд, отмечается в исследовании, результате которого опубликовал Journal of Medical Research.

В этот период происходит передача буферных агентов и бактерий между партнерами в рамках обмена слюной, что ускоряет нормализацию кислотного уровня, особенно после воздействия сладких напитков.

После употребления колы, фруктовых соков или безалкогольного пива уровень кислотности может повышаться до 25%, а естественное восстановление слюны занимает около 40 минут, отметили стоматологи.

Еще по теме
Популярный заменитель сахара признали опасным
Кризис среднего возраста помолодел
Подтвержден завоз в Россию лихорадки чикунгунья
Соседство с океаном продлевает жизнь
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
24
Россия и Китай создадут свою платежную систему
24
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
21
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт