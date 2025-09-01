Популярный заменитель сахара признали опасным

Широко используемый заменитель сахара, который часто рекомендуют людям с ожирением и диабетом, негативно влияет на клетки кровеносных сосудов головного мозга, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые Колорадского университета в Боулдере.

Эритрит — широко используемый некалорийный заменитель сахара. С химической точки зрения он представляет собой четырехуглеродный сахар (полиол) с чрезвычайно низким содержанием калорий (0,2 калории на грамм), который примерно на 80% слаще сахарозы.

В ходе эксперимента исследователи подвергли воздействию эритрита клетки кровеносных сосудов головного мозга человека, выращенные в лаборатории, говорится в статье исследователей, опубликованной The Journal of Applied Physiology.

Концентрация была минимальной — эквивалент одного напитка. Несмотря на минимальное количество эритрита, ученые зафиксировали снижение уровня оксида азота, увеличение уровня эндотелина-1, снижение реакции на тромбин — это соединение вызывает образование тромбов.

Обработанные эритритом клетки также вырабатывали большее количество активных форм кислорода, которые повреждают клетки и вызывают воспаление тканей. Ученые констатировали, что появление эритрита в крови значительно увеличивает риск сердечных приступов и инсультов.