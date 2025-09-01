НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Популярный заменитель сахара признали опасным

Источник:
Sibnet.ru
345 0

Широко используемый заменитель сахара, который часто рекомендуют людям с ожирением и диабетом, негативно влияет на клетки кровеносных сосудов головного мозга, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые Колорадского университета в Боулдере.

Эритрит — широко используемый некалорийный заменитель сахара. С химической точки зрения он представляет собой четырехуглеродный сахар (полиол) с чрезвычайно низким содержанием калорий (0,2 калории на грамм), который примерно на 80% слаще сахарозы.

В ходе эксперимента исследователи подвергли воздействию эритрита клетки кровеносных сосудов головного мозга человека, выращенные в лаборатории, говорится в статье исследователей, опубликованной The Journal of Applied Physiology.

Концентрация была минимальной — эквивалент одного напитка. Несмотря на минимальное количество эритрита, ученые зафиксировали снижение уровня оксида азота, увеличение уровня эндотелина-1, снижение реакции на тромбин — это соединение вызывает образование тромбов.

Обработанные эритритом клетки также вырабатывали большее количество активных форм кислорода, которые повреждают клетки и вызывают воспаление тканей. Ученые констатировали, что появление эритрита в крови значительно увеличивает риск сердечных приступов и инсультов.

Еще по теме
Необычная мелодия усилила вкус шоколада. ВИДЕО
Найден дешевый способ сделать любое растения светящимся
Созданы парящие в пространстве‑времени кристаллы
Раскрыт секрет процветания первой человеческой цивилизации
смотреть все
Наука #Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

klinok74

"революция" пожирает своих детей . Или всё-таки награда нашла своего хероя

physx

Еще один майданутый коньки отбросил

volodey19760802

Так сказать, добровольно-принудительно...

карат11

Наши новые "Друзья"! И опять всё по старой схеме - ввалить немерено денег и остаться у разбитого корыта.