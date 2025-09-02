Путин проведет двухсторонние переговоры с лидером КНР

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае во вторник, 2 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Переговоры на высшем уровне пройдут в рамках визита Путина в Китай по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, уточнил Ушаков в комментарии ТАСС. Путин и Си Цзиньпин в предыдущий раз проводили переговоры в Москве 8 мая.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также практическую кооперацию между нашими странами», — сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Путин также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Китае 3 сентября.

Утром 31 августа Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь на 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Официальный визит российского лидера в Китай продлится четыре дня.