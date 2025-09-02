НАВЕРХ
Одинокие старики получили куклы с ChatGPT

Rest of World
Фото: © hyodol.com

Одинокие южнокорейские пенсионеры начали получать «робовнуков» – говорящих кукол, оснащенных ИИ и способных не только скрасить будни разговорами, но и напомнить о важных вещах или вызвать соцработника.

Куклы-помощники разработаны стартапом Hyodol. Они могут развлечь пожилого человека беседой, благодаря чат-боту на основе ChatGPT, а также напомнить вовремя поесть и принять лекарство. В ходе общения роботы оценивают психологического состояние и настроение собеседника и, в случае необходимости, отправят сигнал социальным работникам или родственникам пенсионера, пишет портал Rest of World.

Стоимость одного устройства составляет 1,6 миллиона вон (1150 долларов). Предоставлять их пожилым людям в Южной Корее стали в связи с дефицитом социальных работников. В 2023 году в стране не хватало 190 000 сотрудников сферы ухода, и, по прогнозам, к 2032 году их нехватка увеличится до 1,55 миллиона.

В планах компании-производителя выпустить кукол, способных говорить на английском, китайском и японском языках, а также адаптировать их внешний вид для других стран.

