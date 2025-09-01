НАВЕРХ
Прилет более 30 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

Sibnet.ru
Терминал С аэропорта Толмачево
Фото: © Sibnet.ru

Прилет более 30 рейсов задерживается 1 сентября в новосибирском аэропорту Толмачево им. А.И. Покрышкина, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержки коснулись 33 рейсов, как международных, так и внутренних, подавляющее большинство из которых выполняет авиакомпания S7 airlines. 

С опозданием от нескольких минут до восьми часов в Новосибирск прибудут рейсы из Пекина, Хабаровска, Норильска, Владивостока, Бишкека, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Самарканда, Уфы, Сочи, Баку и других городов.

Информации о причинах задержки прилетов на сайте и в телеграм-канале международного аэропорта Толмачево на момент подготовки материала не было. Пресс-служба S7 ситуацию также не комментировала.

