Эксперт объяснил необходимость проверки автомобиля после лета

«Известия»
Какие системы и детали автомобиля требуют проверки после летного сезона рассказал продакт-менеджер бренда Delta Дмитрий Николаевич.

По словам эксперта, жара, пыльные дороги и повышенные нагрузки могут спровоцировать серьезным проблемы с наступлением зимы. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, необходимо провести внеплановую диагностику ключевых систем автомобиля.

Аккумулятор и тормоза

«В первую очередь, необходимо проверить аккумулятор. Высокие летние температуры ускоряют его старение, и он теряет емкость. Проблема может проявиться только с приходом морозов, когда слабый АКБ не сможет запустить двигатель», — цитируют специалиста «Известия».

Летняя жара дает дополнительную нагрузку на тормозную систему. Постоянные остановки в пробках, перегрев деталей сокращают эффективность колодок и дисков. Рекомендуется проверить их и уровень тормозной жидкости.

Система охлаждения и кондиционер 

Важно серьезно отнестись к проверке системы охлаждения, которая летом испытывает большие нагрузки. Необходимо проконтролировать уровень охлаждающей жидкости, визуально проверить радиатор и шланги на предмет утечек и удостоверится в нормальной работе вентилятора.

Кондиционер также нуждается в профилактике. После жаркого сезона может потребоваться дозаправка хладагентом и замена салонного фильтра. Вовремя проведенная диагностика перечисленных узлов поможет обойтись без неожиданных поломок и привести автомобиль в порядок к осенне-зимнему периоду.

