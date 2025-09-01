Вышел тизер нового фильма Джима Джармуша

Стриминговый сервис MUBI опубликовал официальный тизер-трейлер нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», премьера которого состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале.

Картина рассказывает истории трех разных семей в трех часовых поясах: в сельской местности на северо-востоке США, Дублине и Париже, исследуя вечную тему отцов и детей. В касте задействованы любимцы режиссера Адам Драйвер и Том Уэйтс, а также Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг и Майем Биалик (Эми Фарафаулер из «Теории большого взрыва»).

Фильм, претендующий на главный приз Венецианского фестиваля, был тепло встречен критиками. На портале Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 100% свежести на основе 11 рецензий.

«"Отец, мать, сестра, брат" проберется в ваш мозг, как синдром ложной памяти, — мимолетно забавное, хотя и не вызывающее смех напоминание о том, что семью не выбирают», — пишет о новой картине Джармуша издание Deadline.

В зарубежный прокат лента выйдет 24 декабря 2025 года.