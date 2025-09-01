Золото рекордно подорожало второй раз за месяц

Стоимость золота на бирже Comex снова побила исторический максимум, превысив 3550 долларов за тройскую унцию.

В ходе утренних торгов на подразделении Нью-Йоркской товарной бирже цена фьючерсов с поставкой в декабре росла до 3552,32 долларов за унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднялась на 1,59%, до 41,375 доллара за тройскую унцию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные биржи.

Прежний рекорд был установлен всего две недели назад, когда стоимость золота впервые в истории составила 3534,1 доллара за тройскую унцию.

По информации Всемирного золотого совета, за январь-июнь 2025 года стоимость золота выросла на 26%. Во втором полугодии прогнозируется продолжение роста еще на 5%.