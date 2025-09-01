Продавцы iPhone стали сообщать об отсутствии RuStore на устройствах

Крупные торговые сети и магазины мобильных операторов, торгующие техникой Apple, стали предупреждать россиян об отсутствии предустановленного магазина приложений RuStore на iPhone.

В некоторых случаях плашка «без RuStore» появилась рядом с моделью гаджетов на главной странице. В других – продавцы предпочли поместить эту информацию в характеристиках устройства, оставляя за покупателем право решать, приобретать ему такой товар или нет.

«На устройстве допускается отсутствие обязательных к предустановке программ, а в отношении предустановленных программ могут не обеспечиваться условия п.4.1 и 4.2 ст.4 Закона о защите прав потребителей. Покупатель подтверждает, что соглашается с приобретением товара на предлагаемых условиях», — гласит пометка в характеристиках iPhone 16 на сайте сети «Эльдорадо» и на сайте онлайн-магазина «МегаФона».

Информация об отсутствии российского магазина приложений на технике Apple также появилась на сайтах магазинов МТС, Билайн и сети «М.Видео», а также в карточках продавцов iPhone на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

С 1 сентября вступили в силу поправки в закон «О защите прав потребителей», согласно которым на всех смартфонах, планшетах и других продаваемые в России технически сложных устройствах должен быть предустановлен российский магазин приложений RuStore. В пояснительной записке к законопроекту его авторы не скрывали, что в первую очередь, он направлен на американскую компанию Apple, так как на Android-устройствах нет ограничений на установку RuStore.

В августе «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что минцифры РФ ведет с Apple переговоры о том, чтобы американская корпорация открыла свои устройства для российского магазина. Судя по всему, пока они не увенчались успехом.