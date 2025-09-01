НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Продавцы iPhone стали сообщать об отсутствии RuStore на устройствах

Источник:
Sibnet.ru
166 0

Крупные торговые сети и магазины мобильных операторов, торгующие техникой Apple, стали предупреждать россиян об отсутствии предустановленного магазина приложений RuStore на iPhone.

В некоторых случаях плашка «без RuStore» появилась рядом с моделью гаджетов на главной странице. В других – продавцы предпочли поместить эту информацию в характеристиках устройства, оставляя за покупателем право решать, приобретать ему такой товар или нет.

«На устройстве допускается отсутствие обязательных к предустановке программ, а в отношении предустановленных программ могут не обеспечиваться условия п.4.1 и 4.2 ст.4 Закона о защите прав потребителей. Покупатель подтверждает, что соглашается с приобретением товара на предлагаемых условиях», — гласит пометка в характеристиках iPhone 16 на сайте сети «Эльдорадо» и на сайте онлайн-магазина «МегаФона».

Информация об отсутствии российского магазина приложений на технике Apple также появилась на сайтах магазинов МТС, Билайн и сети «М.Видео», а также в карточках продавцов iPhone на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

С 1 сентября вступили в силу поправки в закон «О защите прав потребителей», согласно которым на всех смартфонах, планшетах и других продаваемые в России технически сложных устройствах должен быть предустановлен российский магазин приложений RuStore. В пояснительной записке к законопроекту его авторы не скрывали, что в первую очередь, он направлен на американскую компанию Apple, так как на Android-устройствах нет ограничений на установку RuStore.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтелс-экшн HITMAN стал доступен на iPhone и iPad

В августе «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что минцифры РФ ведет с Apple переговоры о том, чтобы американская корпорация открыла свои устройства для российского магазина. Судя по всему, пока они не увенчались успехом.

Еще по теме
Новые правила продажи смартфонов заработают в России
ИИ-камера и процессор: главные фишки Google Pixel 10
Новое приложение «Сбера» удалили из App Store
Представлен смартфон со встроенным кондиционером
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Гаджеты
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
8556
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
26951
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
116412
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
124859
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
131151
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
115041
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
147818
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
138836
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2106783
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
164779
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

klinok74

"революция" пожирает своих детей . Или всё-таки награда нашла своего хероя

physx

Еще один майданутый коньки отбросил

карат11

Наши новые "Друзья"! И опять всё по старой схеме - ввалить немерено денег и остаться у разбитого корыта.

Shader23

Тарасики против))) вон как минусуют дружно))