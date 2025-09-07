Большинство людей тратят много времени и сил, чтобы продумать стиль интерьера своей квартиры и тратят внушительные деньги, чтобы воплотить задуманное. Досадно, если результат выглядит непрезентабельно и дешево.

Дизайнер интерьеров Елена Онсе считает важным осознанно относиться к каждому элементу в интерьере и рассказала о десяти вещах, которые могут испортить самый дорогой интерьер.

Удлинители и провода

«Представьте, что перед сном хотите зарядить телефон, а розетка расположена в трех метрах от прикроватной тумбочки. Появляется удлинитель, который будет постоянно лежать на полу, потому что вы не станете убирать в шкаф то, чем пользуется каждый день. Удлинитель становится полноценным элементом интерьера», — говорит дизайнер.

Удлинители и розетки, с которых гроздью свисают провода, портят интерьер. Так получается, когда на раннем этапе ремонта хозяин квартиры не продумал количество и места размещения розеток. Более того, число розеток должно быть рассчитано на возможную перестановку мебели.

Удлинитель Фото: © Sibnet.ru

Частая ошибка состоит в том, что телевизор висит на стене, а электропровод и антенна свисают вниз. В таком случает необходимо замаскировать провода декоративными элементами или перенести телевизор вниз, на тумбу.

Короткие шторы

Короткие шторы очень дешевят интерьер — они создают впечатление, что их принесли из другого помещения и повесили на окно «по остаточному принципу». Если со шторами не хочется расставаться, то их можно удлинить, подшив снизу подходящую ткань, советует дизайнер.

Фото: © Sibnet.ru

Готовые шторы должны ниспадать на пол или быть выше его буквально на сантиметр. Важно правильно подобрать новую ткань, здесь подходит девиз: «если не можешь что-то убрать, то сделай это изюминкой».

Множество декоративных элементов

Избыток декоративных элементов гораздо хуже их недостатка. Многослойные потолки, несуразная мебель, покрытые разными материалами стены, множество ниш с лампами — это ситуация, когда из элементов декора складывается «винегрет». Иногда однотонные гладкие стены во много раз лучше калейдоскопа невероятных цветов, орнаментов и узоров.

Фото: © Sibnet.ru

В целом от ярких цветов в интерьере стоит отказаться в пользу более приглушенных и благородных. Не обязательно использовать один бежевый — просто стоит использовать более глубокие, сдержанные тона, которые придадут интерьеру стильности и роскоши, считает дизайнер.

Некачественная дешевая фурнитура

Некачественная и дешевая на вид фурнитура, подверженная амортизации, не добавит интерьеру дороговизны. Наоборот, если к бюджетной мебели подобрать дорогие ручки, то и мебель будет смотреться гораздо выгоднее. Это выход, если хозяин не хочет менять шкаф, который его полностью устраивает.

Но и дорогая фурнитура может дешевить интерьер. Например, ручки с вензельками или золотого цвета, которые особенно бросаются в глаза, чаще всего выглядят как цыганский кич.

Накидки на мебель

Удешевляют интерьер накидки на мебель, пледы, которые используют, чтобы защитить поверхность от детей или животных. Такие накидки приходится постоянно поправлять, а выглядят они небрежно и неуместно.

Фото: © Sibnet.ru

Чехлы на мебель вполне приемлемы, но только в случае, если чехол сделан специально для этого дивана и с учетом других элементов интерьера — по цвету и фактуре.

Чехлы хороши тем, что их можно почистить или постирать самому. Для тех же, кто не хочет прятать под покрывалами красивую мебель, на помощь всегда придут химчистки. Среди них есть такие, кто принимает выездные заказы.

Одна люстра в центре комнаты

Если в комнате из освещения одна люстра в центре, это выглядит бедно и часто дает тусклый свет, если комната большая. Один сценарий освещения — это слишком мало для хорошего интерьера.

К люстре необходимо добавить осветительные приборов, это могут быть красивые настольные лампы, бра или напольные торшеры. Дополнительные источники света добавляет интерьеру изюминку и сделаю его более дорогим. Иметь интимное вечернее освещение — это и красиво, и удобно.

Стыки

Создать интерьер — это не просто расстановка мебели, это совокупность всех деталей. На общую задачу работает все, в том числе стыки — на полу, на плинтусах, в ванной на кафеле. Нельзя сказать, что диван для интерьера важен, а вид плинтуса — нет. Из стыков, щелей и примыканий тоже складывается впечатление об интерьере.

Если в комнатах уложен ламинат, а в прихожей керамогранит, то стыки должны быть оформлены красиво. Здесь не подходит дешевая Т-образная планка, закрепленная сверху саморезами. Крепеж будет бросаться в глаза и портить вид. Подходящий элемент для стыка всегда можно найти.

Углы и технические люки

Ванная будет выглядеть лучше, если наружные углы и примыкания будут оформлены как надо, иначе даже дорогая сантехника и плитка не спасут вид. Внутренние углы плиточники обычно делают неплохо, но наружные часто выглядят небрежно. Идеальный вариант, когда мастер запиливает плитку под 45 градусов и пластины плотно прилегают.

Если зазор остается, то угол необходимо оформить. Для этого не стоит покупать дешевую фурнитуру, лучше использовать металлические уголки. Они стоят дороже, но вид ванной придают солидный.

Фото: © Sibnet.ru

Также ванную удешевляют технические люки, сделанные из дешевого пластика. Сейчас достаточно разнообразный выбор потайных люков. На них можно приклеить плитку, и стена будет смотреться как монолитная.

Декор из масс-маркета

Сильно удешевляет декор из масс-маркета, например, Fix Price, «Галамарта». Такие элементы узнаваемы и не лучшего качества. Вазы и другие вещи, что стоят на виду, не должны выглядеть дешево. Это не то, на чем надо экономить. Пусть таких вещей будет немного или всего одна, но выглядеть она должна превосходно.

Бытовые предметы и приборы

Утюги, швабры, гладильные доски и пылесосы — не должны становиться элементами интерьера, даже если часто используются. Если за дверью стоит гладильная доска или сушилка, то сразу теряется впечатление, что это комната с интерьером, а не какая-то кладовка.

Фото: © Sibnet.ru

Если в квартире нет специальной кладовой, где все это можно хранить, то необходимо позаботиться об этой проблеме заранее. На стадии ремонта нужно измерить все бытовые вещи и запланировать шкаф, в котором они все поместятся.