МФЦ стали предоставлять услугу самозапрета на кредиты

Источник:
Sibnet.ru
191 0
МФЦ
Фото: © mfc-nso.ru

Многофункциональные центры (МФЦ) в России с 1 сентября стали предоставлять возможность установить гражданам самозапрет на кредиты.

Изначально эта опция стала доступна россиянам на портале «Госуслуг». Услуга появилась 1 марта, и за полгода ею воспользовались 15 миллионов жителей страны, сообщает агентство «Интерфакс». Самозапрет можно установить на потребительские кредиты, а также на выдачу кредитных карт. На ипотеку, автокредиты и образовательные займы услуга не распространяется.

Самозапрет на получение кредитов можно бесплатно отменить в любой момент. Для этого нужно подать соответствующее заявление, которое будет рассмотрено в течение двух рабочих дней.

«Уведомление о снятии придет в личный кабинет. Запрет перестанет действовать через день после получения уведомления», — указано на сайте «Госуслуг».

Экономика #Деньги
Обсуждение (0)
