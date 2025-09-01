Джуд Лоу рассказал о роли Путина в «Кремлевском волшебнике»

Британский актер Джуд Лоу поделилися впечателениями от съемок фильма «Кремлевский волшебник», в котором он сыграл Владимира Путина. Премьера картины состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале.

В ходе пресс-конференции в Венеции Лоу рассказал, что согласился на роль без колебаний и не боялся последствий, так как был уверен, что режиссер Оливье Ассаяс расскажет эту историю разумно, взвешенно и с учетом нюансов.

«Мы не искали полемики ради полемики. Это персонаж в более широкой истории. Мы не пытались дать кому-либо какое-либо определение», — цитирует актера издание Variety.

По словам артиста, сложность этой роли заключалась в том, что человек, которого он играет, на публике выражает минимум эмоций. В связи с чем он пытался передать глубокие внутренние переживания малыми, но точными средствами.

Лоу также отметил, что сознательно не стал имитировать сильный русский акцент, и говорил в фильме своим обычным голосом. Кроме того, актер и режиссер решили не добиваться портретного сходства с Путиным, ограничившись лишь обычным гримом и париком.

«Мы обсудили это с Оливье, он не хотел, чтобы я прятался за маской пластического грима. Мы пытались найти во мне что-то похожее. Удивительно, на что способен хороший парик», — рассказал Лоу.

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» состоялась 31 августа на Венецианском фестивале, удостоившись 10-минтуной стоячей овации. Картина является экранизацией романа итальянского писателя Джулиано да Эмполи, вышедшего в 2022 году.