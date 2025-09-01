НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Джуд Лоу рассказал о роли Путина в «Кремлевском волшебнике»

Источник:
Variety
366 0
Джуд Лоу
Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 4.0

Британский актер Джуд Лоу поделилися впечателениями от съемок фильма «Кремлевский волшебник», в котором он сыграл Владимира Путина. Премьера картины состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале.

В ходе пресс-конференции в Венеции Лоу рассказал, что согласился на роль без колебаний и не боялся последствий, так как был уверен, что режиссер Оливье Ассаяс расскажет эту историю разумно, взвешенно и с учетом нюансов.

«Мы не искали полемики ради полемики. Это персонаж в более широкой истории. Мы не пытались дать кому-либо какое-либо определение», — цитирует актера издание Variety.

По словам артиста, сложность этой роли заключалась в том, что человек, которого он играет, на публике выражает минимум эмоций. В связи с чем он пытался передать глубокие внутренние переживания малыми, но точными средствами.

Лоу также отметил, что сознательно не стал имитировать сильный русский акцент, и говорил в фильме своим обычным голосом. Кроме того, актер и режиссер решили не добиваться портретного сходства с Путиным, ограничившись лишь обычным гримом и париком.

«Мы обсудили это с Оливье, он не хотел, чтобы я прятался за маской пластического грима. Мы пытались найти во мне что-то похожее. Удивительно, на что способен хороший парик», — рассказал Лоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Метод исключения» стартует в российском прокате 4 декабря

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» состоялась 31 августа на Венецианском фестивале, удостоившись 10-минтуной стоячей овации. Картина является экранизацией романа итальянского писателя Джулиано да Эмполи, вышедшего в 2022 году.

Еще по теме
Крис Коламбус раскритиковал работу костюмеров в сериале «Гарри Поттер»
«Метод исключения» стартует в российском прокате 4 декабря
Вышел тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»
Объявлена дата премьеры сериала «Москва слезам не верит»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Топ комментариев

klinok74

"революция" пожирает своих детей . Или всё-таки награда нашла своего хероя

physx

Еще один майданутый коньки отбросил

карат11

Наши новые "Друзья"! И опять всё по старой схеме - ввалить немерено денег и остаться у разбитого корыта.

Shader23

Тарасики против))) вон как минусуют дружно))