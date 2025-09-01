НАВЕРХ
Новые правила освидетельствования на опьянение вступили в силу

Источник:
Sibnet.ru
264 0
Мужчина дует в алкотестер
Фото: © Sibnet.ru

Новые правила медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения начали действовать с 1 сентября 2025 года. Кардинальных изменений в процедуре не произошло.

Состоянием опьянения по-прежнему считается обнаружение этилового спирта в концентрации 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха или 0,3 грамма на один литр крови.

Исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя так же проводится с помощью алкотестера. Увеличился интервал между двумя продувами: раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября стал 15-25 минут.

Теперь обследуемые будут сдавать кровь, только если не могут сдать мочу в связи с наличием «соматической патологии» или если не сдают мочу за 30 минут и заявляют о невозможности этого. По крови определят состояние опьянения у тех, кому оказывали экстренную медицинскую помощь.

Среди других новшеств — в направлении на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. После проведения исследований медорганизация должна будет обеспечить хранение биоматериалов в течение трех месяцев с момента оформления справки, а полученных масс-спектров на электронных носителях — в течение пяти лет.

