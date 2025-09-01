НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Внедорожник протаранил в Сиднее ворота российского генконсульства

Источник:
Sibnet.ru
226 0

Неизвестный на внедорожнике разбил ворота российского генконсульства в австралийском Сиднее. Ранен один из полицейских, приехавших по вызову.

Задержан 39-летний мужчина, разбивший ворота и заехавший на территорию генерального консульства. На видео с места происшествия видно, что стекла автомобиля разбиты, сообщили 9News и The Sydney Morning Herald (SMH).

По данным полиции около 8.00 (1:00 по московскому времени) была получена информация, что на подъездной дорожке у генконсульства припаркован автомобиль без разрешения. Когда полицейские обратились к водителю, машина сорвалась с места и протаранила ворота.

Один из полицейских получил травму руки, ему оказали медицинскую помощь. Сообщается, что он порезал руку, но в какой момент – неясно.

Еще по теме
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Наговицина перед покорением Победы сняла ответственность с турфирмы
Зафиксирован первый случай убийства под влиянием ChatGPT
Боня была готова оплатить вертолет для альпинистки Наговициной
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

klinok74

"революция" пожирает своих детей . Или всё-таки награда нашла своего хероя

physx

Еще один майданутый коньки отбросил

Shader23

Тарасики против))) вон как минусуют дружно))

карат11

Наши новые "Друзья"! И опять всё по старой схеме - ввалить немерено денег и остаться у разбитого корыта.