Внедорожник протаранил в Сиднее ворота российского генконсульства

Неизвестный на внедорожнике разбил ворота российского генконсульства в австралийском Сиднее. Ранен один из полицейских, приехавших по вызову.

Задержан 39-летний мужчина, разбивший ворота и заехавший на территорию генерального консульства. На видео с места происшествия видно, что стекла автомобиля разбиты, сообщили 9News и The Sydney Morning Herald (SMH).

По данным полиции около 8.00 (1:00 по московскому времени) была получена информация, что на подъездной дорожке у генконсульства припаркован автомобиль без разрешения. Когда полицейские обратились к водителю, машина сорвалась с места и протаранила ворота.

Один из полицейских получил травму руки, ему оказали медицинскую помощь. Сообщается, что он порезал руку, но в какой момент – неясно.