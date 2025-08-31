Кризис среднего возраста помолодел

Кризис среднего возраста сместился на период между 17 и 37 годами, выяснили ученые из Университетского колледжа Лондона

«Мы обнаружили, что уровень стресса растет среди большинства людей в возрасте до 40 лет, и чем младше возрастная группа, тем быстрее он растет», — пояснил руководитель исследования Алекс Брайсон журналу NewScientist.

Однако это произошло не потому, что люди среднего возраста стали счастливее, а из-за более низкого уровня удовлетворенности жизнью среди молодых.

Предыдущие исследования, основанные на анализе данных 145 стран мира, показывали, что наиболее счастливыми люди ощущают себя в возрасте до 30 лет и после 70-летия, а наиболее несчастными — в районе 50 лет.

Сейчас ученые взяли за основу данные исследований психического здоровья жителей США за 1993 — 2024 годы и Великобритании за 2009 — 2023 годы. Выяснилось, что кризис среднего возраста размылся, помолодел и теперь происходит где-то между 17 и 37 годами.

Брайсон подчеркнул, что это не означает повышения уровня счастья в средневозрастной группе. «Абсолютно нет. Если говорить точнее, люди среднего возраста — это скорее середнячки. Для них мало что изменилось. Все изменения затронули половину возрастной шкалы», — пояснил ученый.

По его словам, эта тенденция наиболее ярко выражена в развитых странах с высоким уровнем дохода и слабее всего — в регионах с низким доходом населения и плохим доступом к интернету. В пример Брайсон привел Танзанию: в 2022 году только треть ее жителей имели доступ в Сеть, и входящие в эту категорию молодые люди там были гораздо счастливее своих сверстников, свободно пользовавшихся интернетом.

Руководитель исследования считает, что смещение пика недовольства жизнью к более молодому возрасту могло быть вызвано сочетанием нескольких мощных факторов, включая злоупотребление соцсетями и последствия локдаунов в период пандемии коронавируса.