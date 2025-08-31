Наговицина перед покорением Победы сняла ответственность с турфирмы

Российская альпинистка Наталья Наговицина перед восхождением на пик Победы подписала расписку, снимающую ответственность с туристической фирмы Ak-Sai Travel в случае, если с ней произойдет ЧП не по вине компании, сообщила директор турфирмы Елена Калашникова.

Наговицина принимает на себя «персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», говорится в расписке, которую Калашникова показала «Известиям».

В расписке также говорится о том, что альпинистка не будет иметь материальных, административных и юридических претензий к компании или ее сотрудникам.

Калашникова сообщила, что, невзирая на эту расписку, компания, проводя спасательную операцию, поднимала в небо вертолеты за свой счет, что обошлось Ak-Sai Travel в 60 тысяч долларов. У организации нет никаких требований к сыну Наговициной.

Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа. Женщина махала рукой дрону, запущенному 19 августа. Несколько попыток добраться до альпинистки завершились неудачей. Оснащенный тепловизором беспилотник, пролетевший над горами 27 августа, не показал признаков жизни. МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести, указав, что погодные условия не позволяют продолжать спасательную операцию.