НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Наговицина перед покорением Победы сняла ответственность с турфирмы

Источник:
Sibnet.ru
233 0
Российская альпинистка Наталья Наговицина
Фото: © @natalina_1022

Российская альпинистка Наталья Наговицина перед восхождением на пик Победы подписала расписку, снимающую ответственность с туристической фирмы Ak-Sai Travel в случае, если с ней произойдет ЧП не по вине компании, сообщила директор турфирмы Елена Калашникова.

Наговицина принимает на себя «персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», говорится в расписке, которую Калашникова показала «Известиям».

В расписке также говорится о том, что альпинистка не будет иметь материальных, административных и юридических претензий к компании или ее сотрудникам.

Калашникова сообщила, что, невзирая на эту расписку, компания, проводя спасательную операцию, поднимала в небо вертолеты за свой счет, что обошлось Ak-Sai Travel в 60 тысяч долларов. У организации нет никаких требований к сыну Наговициной.

Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа. Женщина махала рукой дрону, запущенному 19 августа. Несколько попыток добраться до альпинистки завершились неудачей. Оснащенный тепловизором беспилотник, пролетевший над горами 27 августа, не показал признаков жизни. МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести, указав, что погодные условия не позволяют продолжать спасательную операцию.

Еще по теме
Зафиксирован первый случай убийства под влиянием ChatGPT
Боня была готова оплатить вертолет для альпинистки Наговициной
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Автора хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

klinok74

"революция" пожирает своих детей . Или всё-таки награда нашла своего хероя

physx

Еще один майданутый коньки отбросил

карат11

Наши новые "Друзья"! И опять всё по старой схеме - ввалить немерено денег и остаться у разбитого корыта.

Shader23

Тарасики против))) вон как минусуют дружно))