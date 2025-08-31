Составлен портрет не пристегивающегося виновника ДТП

Мужчины в возрасте от 18 до 45 лет со стажем вождения от трех до 20 лет чаще всего совершают ДТП, будучи не пристегнутыми ремнем безопасности, сообщил Научный центр безопасности дорожного движения.

«Если говорить о социально-психологическом портрете водителя транспортного средства, совершившего ДТП, в котором он не был пристегнут ремнем безопасности, то характеристики могут быть представлены следующим образом: мужчина в возрасте от 18 до 45 лет (72%)», — приводит ТАСС результаты исследования центра.

Обычно эти мужчины состоят в браке, имеют среднее или средне-специальное образование, рабочую профессию или официально не трудоустроены.

Почти половина таких водителей имеет стаж управления транспортным средством от трех до 20 лет (49%), почти четверть — достаточно опытные водители со стажем управления от 40 лет.

Кроме того, каждый второй из них ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.