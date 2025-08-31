НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Составлен портрет не пристегивающегося виновника ДТП

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Пристегнутый ремнем безопасности мужчина
Фото: © Freepic

Мужчины в возрасте от 18 до 45 лет со стажем вождения от трех до 20 лет чаще всего совершают ДТП, будучи не пристегнутыми ремнем безопасности, сообщил Научный центр безопасности дорожного движения.

«Если говорить о социально-психологическом портрете водителя транспортного средства, совершившего ДТП, в котором он не был пристегнут ремнем безопасности, то характеристики могут быть представлены следующим образом: мужчина в возрасте от 18 до 45 лет (72%)», — приводит ТАСС результаты исследования центра.

Обычно эти мужчины состоят в браке, имеют среднее или средне-специальное образование, рабочую профессию или официально не трудоустроены.

Почти половина таких водителей имеет стаж управления транспортным средством от трех до 20 лет (49%), почти четверть — достаточно опытные водители со стажем управления от 40 лет.

Кроме того, каждый второй из них ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Еще по теме
Водителей начнут штрафовать за «заменители» детских кресел
Раскрыта опасность употребления кваса водителями
ЦБ удвоит ставку ОСАГО для Новосибирской области из-за мошенничеств
Автомобильный союз предложил запрет номеров с «блатными» буквами
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин прилетел в Китай на четыре дня
Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»
Мантуров назвал условие восстановления авторынка
Подсчитано количество экспортируемых из СССР автомобилей
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
21
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
18
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
18
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций