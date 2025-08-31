Новые участники пришли в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Рыжая ведьма, финалистка 21-й «Битвы экстрасенсов» Марьяна Романова и медиум, победитель 19-го сезона шоу Тимофей Руденко стали новыми участниками шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» — новый выпуск после летнего перерыва вышел на телеканале ТНТ.

Во время каникул проект покинули вампир Артем Краснов и любовная ведьма Ольга Якубович.

Марьяна Романова позиционирует себя как философ-религиовед, писатель и мистик. Магией она занималась много лет. В финале 21-й «Битвы экстрасенсов» Марьяна уступила Олегу Шепсу, который был явным фаворитом на протяжении всего сезона. Также она участвовала в первом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших», попав в число самых сильных магов.

Обладатель синей руки 19-го сезона Тимофей Руденко признавался, что болен шизофренией. Но при этом он умеет контролировать болезнь и даже научился слышать реальные голоса покойников.

Новые участники согласились принять баллы Якубович и Краснова, чтобы продолжить битву с соперниками на равных.

Сейчас турнирную таблицу возглавляют Влад Череватый (133 балла), Олег Шепс (128 балла), Максим Левин (124 балла). Кроме них за победу продолжат бороться Александр Шепс, Виктория Райдос, Ангелина Изосимова и Юлий Котов.