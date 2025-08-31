НАВЕРХ
Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит термин «рашизм» в республике.

«Рашизм» характеризуется как современная тоталитарная идеология, основанная на идеях превосходства России и россиян, говорится в документе, ранее принятым Верховной Радой. Этим законом вводится понятие «война за независимость Украины» в отношении нынешнего конфликта.

Законодательная инициатива также усиливает защиту национальной идентичности, провозглашая сохранение украинского языка, культурного наследия и исторической памяти компонентами национальной безопасности. В рамках документа предусматривается удаление из публичного пространства символов, связанных с российской и советской историей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закон «языковым пасквилем», что отражает позицию Москвы относительно подобных законодательных инициатив Киева.

