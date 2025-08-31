НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Установлен новый рекорд по размеру коллекции Lego

Источник:
Sibnet.ru
122 1
Часть рекордной коллекции мини-фигурок Lego
Фото: © Guinness World Records

Житель Бельгии Стивен ван Дайк собрал более 11,8 тысячи мини-фигурок Lego и побил мировой рекорд, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Увлечение Стивена началось в восьмилетнем возрасте с подаренной ему мини-фигурки пирата. Сейчас мужчине 41 год, и его коллекция насчитывает 11 803 штуки, что на 2 тысячи больше прошлого рекорда.

В собрании значатся как классические персонажи, так и новейшие релизы, включая фигурки из франшиз «Черепашки-ниндзя», «Звездные войны», «Бэтмен» и «Винни-Пух».

Часть рекордной коллекции мини-фигурок Lego
Фото: © Guinness World Records

Среди самых ценных экспонатов коллекционер выделяет фигурку типичного британца — человечка в котелке и жилете с флагом Великобритании. Этот редкий набор, первоначально доступный только через лотерею, ему удалось выиграть после шести часов ожидания в очереди у нового магазина Lego в Лондоне.

«Коллекционирование мини-фигурок LEGO — это не только количество, но и радость и волнение от нахождения новых, обмена с другими коллекционерами и их демонстрации», — отметил рекордсмен.

Еще по теме
Последний день 2025 года сделают выходным
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Новосибирская школьница заявила о планах найти парня на СВО ради денег
Укрепление духовно-нравственных ценностей станет обязанностью ФСИН
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названа самая популярная книга Стругацких
Глава МИД Германии обратился к Путину
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
22
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
21
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
18
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
18
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций