Установлен новый рекорд по размеру коллекции Lego

Житель Бельгии Стивен ван Дайк собрал более 11,8 тысячи мини-фигурок Lego и побил мировой рекорд, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Увлечение Стивена началось в восьмилетнем возрасте с подаренной ему мини-фигурки пирата. Сейчас мужчине 41 год, и его коллекция насчитывает 11 803 штуки, что на 2 тысячи больше прошлого рекорда.

В собрании значатся как классические персонажи, так и новейшие релизы, включая фигурки из франшиз «Черепашки-ниндзя», «Звездные войны», «Бэтмен» и «Винни-Пух».

Фото: © Guinness World Records

Среди самых ценных экспонатов коллекционер выделяет фигурку типичного британца — человечка в котелке и жилете с флагом Великобритании. Этот редкий набор, первоначально доступный только через лотерею, ему удалось выиграть после шести часов ожидания в очереди у нового магазина Lego в Лондоне.

«Коллекционирование мини-фигурок LEGO — это не только количество, но и радость и волнение от нахождения новых, обмена с другими коллекционерами и их демонстрации», — отметил рекордсмен.