Путин прилетел в Китай на четыре дня

Президент России Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь, где начинается программа четырехдневного визита российского лидера в Китай.

Путина в аэропорту Биньхай встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, сообщили ТАСС и РИА Новости.

Президент посетит военный парад, посвященный 80-летию Победы во второй мировой войне. Также Россия примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Затем российский лидер отправится в Пекин, где проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Также у Путина будут встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом, премьером Индии Нарендрой Моди.

Визит Путина в Китай продлится четыре дня, говорил ранее помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, такие долгие визиты в одну страну бывают, но редко.