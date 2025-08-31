Водителей начнут штрафовать за «заменители» детских кресел

Изменения в правилах дорожного движения, ужесточающие требования к детским креслам, вступят в силу в России с 1 сентября, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

По ее словам, водителей начнут штрафовать за перевозку детей без сертифицированных автокресел или бустеров. Под запрет попадают все виды бескаркасных устройств — адаптеры, накладки и другие аналогичные приспособления, не прошедшие официальные тесты.

Для физических лиц штраф составит 3 тысячи рублей. Для юридических лиц — 100 тысяч рублей, при этом под данную категорию также попадают такси, уточнила парламентарий в комментарии ТАСС.

Буцкая напомнила, что новые требования связаны с безопасностью детей — даже при резком торможении удерживающие устройства без сертификатов могут представлять угрозу жизни и здоровью ребенка.