Коллекторам запретили общаться с должниками анонимно

Sibnet.ru
Новые меры по защите граждан от нарушений со стороны коллекторов заработают в России с 1 сентября 2025 года, сообщил сенатор Артем Шейкин.

После вступления в силу изменений каждое электронное сообщение, в том числе отправленное через СМС, электронную почту или мессенджер, должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона, передает слова Шейкина ТАСС.

«Операторы связи по новым правилам обязаны по запросу уполномоченных органов предоставлять информацию о подтверждении факта, даты и времени звонка или сообщения, что может стать доказательством в случае споров между гражданином и взыскателем», — уточнил он.

Парламентарий подчеркнул, что цель нововведений — усилить защиту прав граждан и повысить прозрачность в сфере взыскания долгов. Мера позволит россиянам сразу понимать, с кем они взаимодействуют, чтобы исключить возможные случаи мошенничества.

