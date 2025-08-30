Приложение «Почты России» получило важное обновление

«Почта России» обновила мобильное приложение, добавив возможность генерации QR-кода в офлайн-режиме, сообщила пресс-служба компании.

Таким образом, теперь для получения посылок не требуется доступ к интернету или наличие при себе паспорта. Чтобы создать QR-код в офлайн-режиме, требуется открыть приложение и перейти на страницу оформления QR-кода.

Затем пользователю останется нажать кнопку «Показать QR-код» и продемонстрировать его сотруднику почтового отделения для сканирования. Нововведение значительно упростит процесс получения почтовых отправлений в местах с нестабильной связью.

Отмечается, что QR-код генерируется внутри самого приложения, независимо от качества сетевого покрытия. Для получения посылки не понадобится брать с собой паспорт, вместо этого достаточно показать сгенерированный код.