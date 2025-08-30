НАВЕРХ
Раскрыта опасность употребления кваса водителями

Sibnet.ru
Употребление водителем перед поездкой кваса может вызвать нежелательные последствия, предупредила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик.

«В некоторых случаях квас может вызвать положительную реакцию алкотестера у водителей», — сказала специалист в интервью «Ленте.ру», напомнив о содержании в этом напитке спирта.

Главная причина такой реакции алкотестера после кваса — «ротовой алкоголь», пояснила она. Это остатки этанола на слизистой и в частицах пищи, которые непродолжительное время сохраняются в ротовой полости, пока не нейтрализуются слюной.

Вероятность получить положительную реакцию алкотестера выше, если человек употребляет много кваса и делает это прямо перед поездкой. Чистик отметила, что в некоторых марках кваса содержание спирта составляет 1,2%.

