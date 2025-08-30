Раскрыта опасность употребления кваса водителями

Употребление водителем перед поездкой кваса может вызвать нежелательные последствия, предупредила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик.

«В некоторых случаях квас может вызвать положительную реакцию алкотестера у водителей», — сказала специалист в интервью «Ленте.ру», напомнив о содержании в этом напитке спирта.

Главная причина такой реакции алкотестера после кваса — «ротовой алкоголь», пояснила она. Это остатки этанола на слизистой и в частицах пищи, которые непродолжительное время сохраняются в ротовой полости, пока не нейтрализуются слюной.

Вероятность получить положительную реакцию алкотестера выше, если человек употребляет много кваса и делает это прямо перед поездкой. Чистик отметила, что в некоторых марках кваса содержание спирта составляет 1,2%.