Человек и космос
Человек и космос
Происхождение Мирового океана оказалось внеземным

Столкновение Земли и Тейи
Фото: © NASA

Первозданная Земля была «сухой», а большая часть появившейся на планете воды имеет внеземное происхождение, выяснили ученые из Бернского университета.

Исследователи проанализировали состав так называемых углистых хондритов — метеоритов, богатых углеродом, органическими соединениями и водой. Они считаются образцами первозданного вещества Солнечной системы, из которого формировались каменистые планеты.

Оказалось, что в углистых хондритах соотношение марганца и хрома в среднем составляет 0,84. При этом значение в земных породах — 0,475. По соотношению можно понять, насколько материал был «сухим» изначально, говорится в статье планетологов в Science Advances.

Таким образом, земное вещество гораздо «суше» метеоритов, которые участвовали в образовании планет. Моделирование показало, что Земля в процессе набора массы из протопланетного диска вряд ли могла накопить огромную массу воды.

Богатые водой кометы также не могли доставить на Землю целые океаны — ведь кометная вода богата дейтерием, тогда как в земной воде тяжелый водород практически не встречается. По версии ученых, океаны возникли в результате масштабного космического столкновения.

«Гипотеза Тейи» предполагает, что Земля 4,5 миллиарда лет назад столкнулась с планетой размером с Марс, а из возникших обломков сформировалась Луна. При этом гипотетическая Тейя была «влажной» планетой из углистых хондритов и после разрушения «подарила» Земле океаны.

