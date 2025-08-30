НАВЕРХ
Утверждены изменения правил призыва на срочную службу

Правительство скорректировало правила призыва на военную службу, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Теперь, если призывника по какой-то причине не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва, это смогут сделать в следующую кампанию без повторного прохождения комиссии в течение года с момента принятия решения.

В соответствии с новой редакцией правил призывнику также можно будет направлять повестки для уточнения данных. В свою очередь призывник сможет сообщать об изменении ситуации — например, появлении оснований для отсрочки.

Призыв в России проводится дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Таким образом, изменение правил сохраняет силу повестки на протяжении двух призывных кампаний, исключая необходимость повторного рассмотрения.

